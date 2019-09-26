Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбасс

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, пишет «Сегодня».

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска», – сказал он.

«Как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны – Украина и Россия», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил что Донбасс – это 20% ВВП Украины, и он должен вернуться под контроль украинских властей, а «Украина должна быть единой и неделимой».

Ранее о миротворцах на Донбассе высказался глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Свое мнение о миротворцах озвучил и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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