Экс-глава Нацполиции Князев получил новую должность

Сергей Князев, ранее занимавший пост руководителя Национальной полиции Украины, продолжит работу в должности советника министра внутренних дел и члена коллегии МВД, сообщает департамент коммуникации МВД Украины cегодня, 26 сентября, сообщает «Интерфакс – Украина» .

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что решение об отставке Князева с поста главы Нацполиции - это плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и « грязной информационной кампанией» против офицера полиции. « Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции в целом и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье, в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% – это личная заслуга Сергея Князева и команды » , – отметил министр, добавив, что новый глава Нацполиции Игорь Клименко должен продолжить этот путь реформ.

Аваков также сообщил, что по представлению главы Нацполиции от 9 сентября полковник полиции Вадим Троян, ранее занимавший должность замминистра внутренних дел, назначен заместителем главы Национальной полиции. « У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина » , – подчеркнул министр.

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