Задолженность по пенсиям: Пенсионер-переселенец имеет право на 50% штрафа, наложенного на начальника управления ПФУ

Для решения проблем пенсионеров-переселенцев зачастую приходится обращаться в суд. Но зачастую судебные решения Пенсионным фондом Украины не выполняются. Особенно часто переселенцы сталкиваются с этим относительно как выплат пенсий, так и задолженностей по ним. Один из эффективных способов заставить ПФУ выполнить судебное решение – наложение штрафа на начальника конкретного управления ПФУ. Об этом «Донецким новостям» рассказала руководитель регионального офиса, юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Дарья Лысенко.

«Есть несколько вариантов влияния на конкретные управления ПФУ: это и обращение с жалобами в Пенсионный фонд, и судебные решения. В случае с судами есть возможность установить судебный контроль за исполнением решения суда. Если управление ПФУ не исполнит решение суда (не выплатит задолженность по пенсии, например), суд имеет право наложить штраф на начальника данного управления. Половина этого штрафа выплачивается непосредственно пенсионеру-ВПЛ – истцу по такому судебному делу», – поясняет эксперт.

Как показывает практика юристов БФ «Право на защиту», в последнее время и досудебный, и судебный порядок дают свои результаты.

«Так, после обращения в ПФУ и суды наши бенефициары начинают получать свои честно заработанные пенсии. К примеру, так было после одного из последних решений Шестого апелляционного административного суда. Тогда был наложен штраф на руководство ГУ ПФУ в г. Киеве. По итогу это управление стало постепенно выплачивать задолженности по пенсиям нашим бенефициарам по решениям суда. Безусловно, это происходит пока точечно, но практика в любом случае обнадеживает», – рассказала Лысенко.

Проблемы, с которыми сталкиваются пенсионеры-переселенцы, зависят, во-первых, от тематики вопроса, с которым они обращаются в управление ПФУ (назначение, возобновление выплаты пенсии, задолженность), а во-вторых – от территории обращения. «У некоторых регионов есть своя специфика», – уточняет эксперт.

Из общих проблем Дарья Лысенко назвала следующие.

Первая – отказ специалистов УПФУ при назначении пенсии принимать подтверждающие льготный стаж работы ВПЛ документы, выданные после 2014 года, а также отказ принимать трудовую книжку с печатями «ДНР» и «ЛНР».

Вторая – отказ в назначении пенсии, если есть льготный стаж работы на предприятиях, архивы которых остались на неподконтрольных Украине территориях.

Третья – при возобновлении выплаты пенсии переселенцы могут столкнуться с проблемами доступа в управления ПФУ – например, часто подавать документы нужно только лично. «А речь ведь идет о людях старшего возраста. Случается, что при длительной болезни пенсионер физически не может самостоятельно обратиться в УПФУ за возобновлением выплаты», – говорит эксперт.

Четвертое – отсутствие письменного информирования ВПЛ о прекращении выплаты пенсии (переселенцы должны сами обращаться в УПФУ и узнавать причины, по которым им прекратили выплату пенсии).

И пятое – отказ ПФУ выплачивать задолженность по пенсии, в т.ч. даже по решению судов.

По мнению юриста, решить существующие проблемы в глобальном смысле можно только на государственном уровне. «В первую очередь необходимо привести в соответствие подзаконные нормативные акты законам Украины и Конституции. В частности, проблема с выплатой задолженности связана с постановлением Кабинета министров Украины №335, которое противоречит ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Отмена этого постановления и нормы о возврате задолженности пенсионерам-ВПЛ в особом порядке даст возможность решить проблему с возникшей задолженностью по пенсии. Кроме того, требуют доработки и другие нормативно-правовые акты, которые регулируют выплату пенсии ВПЛ, например, постановление КМУ №637», – уверена представитель «Права на защиту».

В вопросе назначения пенсии по возрасту на льготных условиях необходимо наоборот принять отдельное постановление, которым предусмотреть порядок подтверждения льготного стажа на основании имеющихся документов у пенсионера (трудовой книжки, уточняющихся справок) без необходимости обращения в суд.

«Это тот минимум действий и решений, без которых мы не сможем решить эту проблему – и так и будем ходить проторенными дорожками между ПФУ и судами, добиваясь решений по отдельным делам, тогда как необходимы системные изменения», – резюмировала эксперт.

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