В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах на Донбассе

Вопрос о миротворцах на неподконтрольном украинским властям Донбассе должны решать Киев и «Л-ДНР», в тексте Минских соглашений такого нет. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское издание «РИА Новости».

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», – уверяет Песков.

«Еще раз хочу обратиться к Минским договоренностям. В тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет», – заявляет он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы.

Ранее о миротворцах на Донбассе высказался глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Свое мнение о миротворцах озвучил и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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