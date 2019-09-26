Украинский режиссер получил премию за фильм о Донбассе

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский вручил государственную премию им. Александра Довженко известному украинскому кинорежиссеру Сергею Лознице за создание полнометражного фильма «Донбасс», который вышел на экраны в 2018 году, передает «Укринформ».

«Я очень благодарен, что с вашим именем Украина связывает возрождение украинского кино и возрождение культурной дипломатии. То, что вы делаете, представляет Украину за рубежом. Это очень хорошо, что нас знают не только по проблемам, но и по художественным достижениям. Во многом это и ваша заслуга», – заявил министр культуры Украины.

В свою очередь Сергей Лозница отметил, что этот первый фильм в его творческой деятельности удалось сделать при активной финансовой поддержке Украины. «За всю мою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 картин – это стало возможным благодаря тому, что последние 5 лет изменилась ситуация. Благодаря работе большого количества людей, в том числе – Госкино Украины, Филиппа Ильенко (экс-глава Госкино, – прим. ред.) и депутатам, которые приняли закон о кино, и тех людей, которые проголосовали за финансирование кино, потому что без этого кино невозможно», – сказал режиссер.

«Хотелось бы сохранить предыдущие достижения. И та система, которая существовала, в принципе, она показала себя жизнеспособной, и я надеюсь, что вы только улучшите ее. Мы продолжим делать картины, и не только я, а еще многие», – заверил Лозница.

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