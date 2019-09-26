«Вы выиграли автомобиль»: Жительница Донетчины лишилась 65 тыс. грн

Жительница Краматорска (Донецкая обл.) перечислила аферистам 65 400 грн. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратилась 49-летняя жительница города. Женщина рассказала, что получила смс-сообщение с информацией об акции, в которой якобы автоматически был задействован ее мобильный номер. По результатам розыгрыша именно владелец этого номера выиграл автомобиль.

«Заявительница перезвонила на указанный в смс-сообщении номер и выполнила указанные условия для получения "новенького авто". Женщина сделала несколько денежных переводов в счет уплаты налога, подписки, оплаты услуг юристов. В целом она перечислила на счет аферистов 65400 гривен. После чего "организаторы розыгрыша" не вышли на связь», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

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