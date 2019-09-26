Подготовка к зиме: ДТЭК привез четвертое судно с углем из Колумбии

Очередная партия топлива прибыла из Колумбии для ТЭС ДТЭК. 80 тыс. тонн угля газовой марки доставили в порт «Южный» Одесской области. Импортный уголь позволит обеспечить стабильные поставки электроэнергии и тепла для украинцев в период отопительного сезона, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас судно разгружают в порту, после чего уголь отправят на теплоэлектростанции ДТЭК. По состоянию на 26 сентября на складах ТЭС компании находится 882 тыс. т угля.

«Мы делаем максимум, чтобы Украина зимой была со светом и теплом. Для накопления складов мы диверсифицируем поставки угля. Наш приоритет – добыча угля на собственных предприятиях. Также мы закупаем импортное топливо. Сегодня в порт прибыло четвертое судно с углем за последние два месяца, еще одно планируется в октябре. Всего мы законтрактовали 388 тыс. тонн угля за границей. Это топливо поможет нам выдержать пиковые нагрузки, которые начнутся уже в следующем месяце и продлятся всю зиму», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Компания также выходила на Украинскую энергетическую биржу для покупки угля. Цена, предложенная поставщикам, была основана на котировке API2 и включала стоимость доставки (Роттердам+). Однако все восемь сессий торгов завершились безрезультатно. Ни один лот из 450 тыс. т так и не был законтрактован.

Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду – на сайте https://ozp.dtek.com/.

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