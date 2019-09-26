Для переселенцев и жителей Донбасса доступен бесплатный универсальный юридический справочник

Переселенцы и мирные жители, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на Донбассе, могут получать актуальную информацию касательно их прав, обязанностей и интересов в бесплатном универсальном юридическом справочнике «Твое право». Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

«Это мобильный советчик, который содержит в себе ответы на наиболее актуальные вопросы правового характера, которые возникают у граждан, пострадавших вследствие военного конфликта на востоке Украины, а также лиц, пострадавших от сексуального и гендерного насилия и торговли людьми», – говорится в сообщении.

Так, «Твое право» – это бесплатный универсальный юридический справочник, который всегда будет под рукой в смартфоне с определениями, пояснениями, алгоритмами, примерами нужных заявлений и документов для указанных категорий населения. Работает онлайн и офлайн, а также поддерживается с помощью «горячей линии» «Донбасс-SOS» и онлайн сервисов поддержки. Здесь постоянно обновляется информация с информированием об этом пользователей.

Приложение содержит информацию по широкому кругу вопросов – от получения справки ВПЛ, порядку пересечения линии разграничения, получению пенсионных выплат до информации о том, как защитить свои интересы в судах и других инстанциях.

Скачать бесплатное мобильное приложении «Твое право» можно для систем iOS и Android.

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