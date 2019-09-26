Цена на газ в Украине: Как менялся за год тариф для населения (Инфографика)

В Украине меньше, чем через месяц (а в зависимости от погоды, то и раньше) начнется отопительный сезон. В связи с этим еще более актуальным становится вопрос цены на газ для населения, ведь от этого будут зависеть тарифы на горячую воду и непосредственно на отопление. Хотя стоимость голубого топлива в последнее время снижается, эксперты говорят, что это ненадолго. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает «Слово і Діло».

Эксперты проанализировали, как цена на газ в Украине менялась за последний год. Так, в сентябре-октябре прошлого года украинцы платили 6,96 грн за кубометр, а с 1 ноября цена резко выросла на 22,8% – до 8,55 грн за кубометр. То самое повышение, которое тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман называл необходимым: «У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышения».

Такая цена сохранялась до мая этого года. В мае средняя цена по Украине снизилась на 3,6% – до 8,24 грн за кубометр, киевлянам повезло больше – до 7,81 грн (на 8,7%). С тех пор стоимость газ постепенно снижается, причем в Киеве платят меньше.

В июне по Украине за кубометр газа в среднем платили 7,7 грн, в июле – 6,9 грн, в августе – 6,59 грн, в сентябре – 6,4 грн.

Что касается других тарифов, то цены за год почти не поменялись. За электроэнергию украинцы платят 0,9 грн за киловатт (до 100 киловатт в месяц) или 1,68 грн (если больше 100 киловатт). Кубометр горячей воды в Киеве стоит 80,62 грн, как и год назад.

Цена за холодную воду и водоотведение выросла: с ноября прошлого года до 19,60 грн за кубометр, с февраля – до 21,76 грн.

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