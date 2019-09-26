Временное жилье: В Славянске для переселенцев купят квартиры

Временное жилье: В Славянске для переселенцев купят квартиры

26.09.19 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 26 сентября, городской совет Славянска (Донецкая обл.) объявил конкурс по приобретению квартир для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Данное объявление размещено на сайте горсовета.

Так, как сообщается, предмет закупки – 10 двухкомнатных квартир средней общей стоимостью 3 млн 424 тыс. грн.

Среди основных требований:

  • жилье (квартиры) должно быть пригодно для проживания и отвечать установленным санитарным и техническим требованиям;
  • стоимость 1 кв. метра общей площади не должна превышать 7 тыс. 725 грн (с учетом ПДВ).

Срок принятия конкурсных предложений – до 16 часов 18 октября. Адрес: пл. Соборная, 2, каб. 222, Управление коммунальной собственности (административное здание горсовета).

Справки по телефонам: (06262) 2-14-64, 2-04-34.

Раскрытие конкурсных предложений произойдет 22 октября в 14:00 (третий этаж, зал заседаний горсовета).

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