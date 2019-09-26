В «ДНР» озвучили количество пенсионеров

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в 2018 году, по данным «пенсионного фонда ДНР» и «минсоцполитики ДНР», пенсии получали 674 тыс. человек. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что в конце марта 2015 года в «республике» начали выплачивать пенсии.

В «республике» утверждают, что пенсионеров было:

в 2015 году – 659,4 тыс. человек;

в 2016 году – 676,1 тыс. человек;

в 2017 году – 679,9 тыс. человек;

в 2018 году – 674 тыс. человек.

В «ДНР» напомнили, что в январе 2018 года минимальная пенсионная выплата составляла 2904 руб. (1092 грн по местному курсу на 26.09.2019 г.); в июле 2018 года – 3194 руб. (1201 грн); в июле 2019 года – 4 тыс. руб. (1504 грн).

В «республике» также заявили, что в 2018 году выплатили 38,5 млрд руб. (14,47 млрд грн) пенсионерам.

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