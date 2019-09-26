Спасатели Донетчины получили спецоборудование на $58 тысяч (Фото)

Сегодня, 26 сентября, спасатели Донецкой области в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира получили специализированное оборудование на сумму 58 тысяч долларов США для оказания медицинской, противопожарной и спасательной помощи населению, проживающему на территориях Украины, пострадавших в результате вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

Это оборудование предоставлено Центрам безопасности граждан области.

Оборудование включает: 13 современных наборов для оказания первой домедицинской помощи, 13 манекенов для освоения навыков оказания такой помощи, 13 автоматизированных внешних дефибрилляторов, ноутбуки, накопители SSD, проекторы и экраны для проекторов.

По словам начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Алексея Мигрина, оборудование будет использоваться для проведения тренингов сотрудниками Службы спасения с общественностью, что «является залогом эффективной работы Центров безопасности граждан».

Напомним, вчера, 25 сентября, в Донецкая области открыли одиннадцатый Центр безопасности граждан.

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