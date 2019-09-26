Лукашенко рассказал, что нужно для мира на Донбассе

Ради получения контроля над украинско-российской границей на Донбассе украинским властям нужно идти на компромиссы и по части местных выборов, и в вопросе амнистии для участников незаконных вооруженных формирований. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

«Я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять под контроль Украину. Да, там надо дать гарантии тем людям – хотя, я считаю, это тоже не вопрос – которые там, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью. Чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем», – заявил Лукашенко.

По его мнению, одного желания достичь мира на Донбассе недостаточно. «Надо сегодня делать любые шаги, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину. Надо делать все шаги… Отбросить все амбиции, надо всем внутри страны, прежде всего, в Украине, объединиться в головах, чтобы это созрело – что надо сохранить единство Украины. Это главное», – подчеркнул президент Беларуси.

Он также выразил готовность ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы, а также принять участие в восстановлении инфраструктуры, разрушенной боевыми действиями.

Ранее о миротворцах на Донбассе высказался глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Свое мнение о миротворцах озвучил и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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