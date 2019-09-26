СБУ разоблачила интернет-агитатора, популяризировавшего «Л-ДНР»

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенную в Украине социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистскую группу в соцсети. Он размещал в ней информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации "Д/ЛНР"», – говорится в сообщении.

Так, во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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