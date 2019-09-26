Ситуация в пунктах пропуска днем 26 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:14. Горловка – Бахмут. Пешая на 9:30 за туалетами заканчивается. Машины стоят тоже и перевозы нервничают. Уверенно стоим»;

«Sharap»: «11:29. В Никитовке в сторону Горловки перед таможней 40+ и перед промежуточным постом 40+. Пока стою 1 час»;

«Sharap»: «13:41. 2 часа в очереди в Никитовке в сторону Горловки – полет нормальный! Движение 3 машины за 30 минут».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Solid»: «10:33. В Марьинке в обе стороны машин не много, в Донецк, в общей прошли за час. На "Каргилле" в Донецк тоже немного, сразу возле блоков»;

«tip»: «10:53. "Каргилл" в Украину – на мосту. Движение 3 машины каждые 15-20 минут»;

«Serg»: «11:30. На "Каргилле" в Украину пеших много, машины на мосту»;

Потап: «12:13. "Каргилл". На мосту очередь. Льготы тоже машин 60»;

Маргарита: «13:02. Марьинка в сторону Донецка. Прошла меньше чем за час Украину»;

Маргарита: «13:14. На "Каргилле" в Донецк машин 50-60, 6 автобусов, движения пока нет»;

«Sansan»: «14:27. КПВВ Марьинка в Донецк: 30 машин, пеших полный терминал и на улице человек 40»;

Татьяна: «14:30. "Каргилл" в Украину: 45 льготы, общая машин 60. Движение по 3 машины из каждой очереди, как обычно».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Витаха: «14:14. Украинский "нулевой" в сторону Мариуполя, очередь между третьим и четвертым туалетом»;

Витаха: «14:33. Еленовка в Донецк около 25 авто, в Мариуполь до начала старого поста, примерно первый туалет».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Александр: «12:07. Гнутово. Въезд машин 10»;

Roman: «12:16. Гнутово из Донецка 25 машин»;

Александр: «12:25. Гнутово, машин 35 в сторону Украины».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «11:01. Сегодня со стороны Станицы в 7:50 был полный навес людей. Прошли за один час».

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