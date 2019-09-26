Заробитчане перевели в Украину более $5,5 млрд за полгода

За первое полугодие 2019 года заробитчане перевели в Украину 5,54 млрд долл., передает «Цензор.нет» со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, больше всего своим родственникам на родину перечислили те, кто трудится в Польше. На втором месте – те, кто работает в Чехии, на третьем – в России.

По данным НБУ, заробитчане, работающие в Польше, отправили в Украину 1,9 млрд долл. Те, кто трудится в Чехии – 505 млн долл. Украинцы, находящиеся на заработках в России – 498 млн долл.

Кроме того, из США трудовые мигранты перечислили в Украину 458 млн долл. Из стран Евросоюза – 3,65 млрд долл, а из стран СНГ – 559 млн долл.

По сравнению с первым полугодием 2018 года общие объемы переводов выросли на 254 млн долл.

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