Пенсии и субсидии: В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании выплат

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат за сентябрь и жилищных субсидий за август. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба ПФУ.
«Пенсионным фондом Украины 25 сентября в соответствии с утвержденными графиками завершено финансирование пенсионных выплат за сентябрь и жилищных субсидий за август», – говорится в сообщении.
По данным ПФУ, в сентябре на выплату пенсий было направлено 35 млрд 77,9 млн грн, а на выплату жилищных субсидий – 147,6 млн грн.
Инфографика: пресс-служба ПФУ
Также уточняется, что финансирование пенсий октября 2019 года и жилищных субсидий сентября 2019 года начнется 2 октября.
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