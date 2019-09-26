До 250 тыс. грн: Жители Донбасса могут получить гранты на развитие бизнеса

В Донецкой и Луганской областях предприниматели, в том числе преселенцы, могут получить грант на открытие, восстановление и расширение малых и средних предприятий. ООН объявляет второй конкурс бизнес-грантов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Программа ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке правительств Польши и Японии объявляет конкурс малых бизнес-грантов на открытие, восстановление или расширение микро, малых и средних предприятий на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью программы является усиление деловой активности и снижение напряженности на рынке труда. Общая сумма грантового пула, который будет распределен в течение 2019-2020 годов составляет 716 тыс. долл. США.

Так, грантовая поддержка будет предоставляться на начало, восстановление или расширение микро, малых и средних бизнесов с целью создания рабочих мест для переселенцев и местного населения.

«Бизнес-план, представленный на конкурс, должен предусматривать долгосрочные перспективы получения прибыли, содержать реалистичные рыночные показатели, демонстрировать условия для самозанятости заявительницы/заявителя и создание дополнительных рабочих мест, в том числе для членов ее/его семьи», – уточняется в сообщении.

Максимальная сумма гранта, котрая предусмотрена на реализацию одного бизнес-проекта, составляет:

до 250 тыс. грн смогут получить лица, которые планируют создать в течение реализации бизнес-плана не менее 4-х рабочих мест (предприниматель и не менее 3 наемных работников);

до 200 тыс. грн смогут получить те, кто будет создавать не менее 3-х рабочих мест (предприниматель и не менее 2 наемных рабочих);

до 150 тыс. грн смогут получить те, кто будет создавать не менее 2-х рабочих мест (предприниматель и 1 наемный работник);

до 100 тыс. грн будет выделено для предпринимателей, создавших 1 рабочее место (собственно сам предприниматель).

Гранты должны быть использованы согласно бизнес-проектам, представленным на конкурс, по следующим направлениям:

закупка оборудования, необходимого для начала производственной деятельности;

закупка инструментов для начала предоставления услуг;

привлечения дополнительного персонала для расширения бизнеса;

аренда офисных помещений, платформ для предоставления услуг или производственных площадок;

первоначальная закупка сырья для производства продукции/оказания услуг;

расходы на франчайзинг и др.

Гранты не предоставляются на реализацию бизнес-планов, ориентированных исключительно на:

торговлю и дистрибуцию;

передачу производственного оборудования, профинансированного за гранты, в аренду третьим лицам сразу после его приобретения.

Как уточняется, для участия в конкурсе желающие должны заполнить онлайн заявку, предоставить подтверждение постоянного места жительства (паспорт и/или справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ)) на территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых правительством Украины и предоставить копию справки о присвоении идентификационного кода.

Конечный срок подачи заявок: до 23:59 (по киевскому времени) 14 октября 2019 года.

Получить дополнительную информацию о процедуре подачи заявок можно по ссылке.

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