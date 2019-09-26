Спрятал в вещах: На автовокзале Бахмута полиция обнаружила у мужчины детонаторы

На автовокзале Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) правоохранители обнаружили в вещах 43-летнего мужчины спрятанные детонаторы. Открыто уголовное дело. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, вчера, 25 сентября, во время несения службы на автовокзале Бахмута полицейские оформили протокол о совершении административного правонарушения в отношении 43-летнего мужчины, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Во время составления протокола мужчина стал проявлять беспокойство. После чего, при осмотре его вещей, правоохранители обнаружили тщательно спрятанные боеприпасы.

Запрещенные предметы изъяли, они будут направлены на экспертизу. «По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители напомнили жителям, что добровольное разоружение предусматривает освобождение от уголовной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины.

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