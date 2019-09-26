В «Л-ДНР» ввели дополнительные ограничения

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса ввели усиленный административно-полицейский режим. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об усилении командованием российско-оккупационных войск административно-полицейского режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.

В частности, по данным ГУР, под предлогом мероприятий якобы по противодействию «украинским диверсантам», введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. При этом, «сотрудники правоохранительных органов» часто задерживают людей, не имеющих паспортов «ЛНР» и «ДНР», по подозрению в «нелояльности» к существующему режиму.

«В то же время, местному населению подается ложная и искаженная информация о террористической направленности действий Объединенных сил для оправдания наращивания мероприятий боевой и мобилизационной подготовки российско-оккупационных войск», – отмечается в сообщении.

Таким образом, уточнили в Минобороны, противник пытается навязать обществу убеждения о намерениях Украины «силовым путем решить конфликт на Донбассе», а также, усилить антиукраинские настроения среди местного населения.

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