В Мариуполе презентовали обновленный кардиоцентр

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 26 сентября, состоялась презентация полностью обновленного кардиоцентра руководству города и иностранным партнерам. Софинансирование капитального ремонта здания и его оснащение современным медицинским оборудованием осуществлялось при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), передают «Мариупольские новости».

Так, здание кардиологического отделения Мариупольской городской больницы скорой помощи нуждалось в капитальном ремонте еще с 1972 года. В здании были трещины в стенах и потолке, были изношены электрические коммуникации. В ходе ремонта были заменены двери, системы электроснабжения и отопления, обустроены системы вентиляции.

Общая стоимость проекта составила 52 млн грн. Из них 6,5 млн гривен выделил ЕИБ, 16,5 млн гривен – средства Государственного фонда регионального развития и 29 млн грн – выделено из местного бюджета.

«10 сентября 2018 года кардиоцентр в Мариуполе был запущен, но не был открыт. За год работы здесь спасено 300 жизней. Мы создавали условия, чтобы качественная медицина появилась в нашем городе», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

Мэр подчеркнул, что реализовать такой грандиозный проект в кратчайшие сроки позволила помощь партнеров – областной и государственной власти, Европейского инвестиционного банка. Также Вадим Бойченко поблагодарил медицинских сотрудников кардиоцентра за их высокий профессионализм.

Он добавил, что это далеко не последний проект на Донбассе, который получит софинансирование от банка. В планах реализация 147 проектов в Донецкой области, 17 из них в Мариуполе. На все эти проекты выделят 90 млн евро.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: