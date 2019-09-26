На Луганщине будут судить полицейского за подделку документа

На Луганщине прокуратура направила в суд обвинение в отношении работника полиции, который подозревается в служебном подлоге. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по данным прокуратуры, завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении работника Новопсковского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Луганской области, который подозревается в служебном подлоге.

Как установлено, в августе 2018 года во время составления протокола об административном правонарушении, полицейским сектора реагирования патрульной полиции Новопсковского отдела полиции ГУ НП в Луганской области были внесены в официальный документ заведомо ложные сведения о наличии на месте происшествия свидетелей, которые фактически отсутствовали, после чего выдан административный протокол водителю.

«По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение в официальный документ заведомо ложных сведений и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) направлен в суд», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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