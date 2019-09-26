Просят не волноваться: Под Мариуполем пройдут стрельбы

Под Мариуполем (Донецкая обл.) 28 сентября пройдут учения по стрельбе. Жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В субботу, 28 сентября, планируется проведение "Единого всеукраинского стрелкового дня". Занятия, на которых будут выполняться упражнения по стрельбе, пройдут на участке местности с. Бердянское, Мангушского района», – говорится в сообщении.

Уточняется, что учения пройдут согласно плану подготовки Мариупольского объединенного городского военного комиссариата (ОГВК) на 2019 учебный год с военнообязанными, приписанными к подразделениям территориальной обороны.

«Просьба к жителям и гостям города сохранять спокойствие. Действия будут происходить в соответствии с законодательством», – отмечается в сообщении.

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