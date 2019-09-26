Легализация оружия в Украине: Эксперт назвал категории тех, кто «за»

Только по состоянию на 2018 год рынок оружия в Украине вырос вдвое, но вопрос легализации оружия интересен трем категориям людей в стране: тем, кто не чувствует себя в безопасности, тем, кто хочет на этом заработать, и тем, кто в принципе «болеет» оружием. Такое мнение выразил заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко в комментарии «Сегодня».

По его словам, если говорить об опросах, то только около 10-15% населения поддерживают вопрос свободной продажи оружия. Но эти 10-15% – это пассионарная часть общества, готовая активно отстаивать свои права, поэтому может казаться, что их гораздо больше, чем пассивного большинства противников либерализации.

Также он называет главные факторы, которые сформировали запрос на легализацию оружия.

«Запрос на безопасность. Несмотря на то, что МВД последние два года демонстрирует снижение статистики по количеству преступлений ориентировочно на 7-10% ежегодно, социологические опросы показывают другие данные. Так, около 55% киевлян в 2018 году заявили, что они чувствуют угрозы собственной жизни. Оружейное лобби. Оружие – это не дешевое удовольствие, даже экономварианты себе могут позволить люди с не менее, чем средними доходами. В то же время, в Украине живет много людей, поэтому может показаться, что либерализация продажи может дать огромные прибыли тем, кто производит оружие. Хоплофилия. Части людей просто нравится иметь оружие, независимо от того, есть ли реальные угрозы их жизни, или нет», – рассказал Петренко.

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