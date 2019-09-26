В Украине будет циркулировать новый опасный штамм гриппа, – медик

В Украине в течение эпидемиологического сезона ожидается появление нового штамма гриппа, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. Об этом заявила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, передает «УНН».

«Штаммы, которые ожидаются, – это новый H3N2 – А-Канзас, и, возможно, новый штамм Н1N1 – А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но с меньшей вероятностью – это В-Колорадо и В-Пхукет. Последний – менее вероятен, потому что он уже старый, был у нас не один год», – пояснила Мироненко.

Она подчеркнула, что Брисбен наиболее опасен для людей трудоспособного возраста, особенно из группы риска, имеющие с хронические заболевания. Именно эта категория населения будет больше страдать от осложнений в случае заболевания этим гриппом. Канзас же более опасен для людей с хронической патологией и людей в возрасте 65 лет и старше.

Мироненко добавила, что при этом, началом сезона гриппа в Северном полушарии считается 40-я неделя, которая приходится на начало октября, фактическое начало сезона придется на начало циркуляции вируса. Впрочем, когда это произойдет, пока сказать нельзя, но, по словам Мироненко, в декабре случаи гриппа уже точно будут зарегистрированы.

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