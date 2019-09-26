Для предпринимателей Донецкой области проведут бизнес-тренинги

В Донецкой области для малого и среднего бизнеса в семи городах проведут бесплатные обучающие тренинги по бизнес-планированию, привлечению и использованию финансовых ресурсов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба славянского горсовета.

Тренинги пройдут в рамках реализации мероприятий Региональной программы развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой области на 2019-2020 годы с 1 по 9 октября 2019 года.

Занятия будут вести профессиональные тренеры ООО «Общественная школа бизнеса» в следующих городах:

Славянск – 1 октября;

Дружковка – 2 октября;

Константиновка – 3 октября;

Бахмут – 4 октября;

Мариуполь – 7 октября;

Доброполье – 8 октября;

Покровск – 9 октября.

Своими знаниями с предпринимателями также поделится директор Львовского центра развития малого бизнеса Александр Белоус, который имеет управленческий опыт с 1994 года.

Участники тренинга узнают:

Как построить компанию, которая будет крепко стоять «на ногах» даже в условиях кризиса;

Как овладеть инструментами успешного решения управленческих задач;

Как своевременно реагировать на изменения экономических тенденций и всегда держать бизнес в тонусе.

Также предприниматели поймут, что такое системный бизнес, и как им овладеть, увидят источники повышения прибыльности бизнеса, смогут разработать последовательность шагов, которые необходимо предпринять для вывода бизнеса на качественно новый уровень.

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