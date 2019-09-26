Дефицит Пенсионного фонда: Решат ли в Украине эту проблему (Инфографика)

В Украине решить проблему с дефицитом Пенсионного фонда обещали многие украинские политики. В предыдущем правительстве такие обязательства на себя брали Андрей Рева, Владимир Гройсман, Павел Розенко. Однако кардинально ситуация все равно не изменилась, передает «Слово і Діло».

Так, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» источниками формирования средств Пенсионного фонда являются:

поступления от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) инвестиционный доход от инвестирования резерва средств для покрытия дефицита бюджета ПФУ в будущих периодах;

средства госбюджета и целевых фондов, благотворительные взносы юридических и физических лиц, добровольные взносы;

средства, уплаченные исполнительной дирекции ПФУ за предоставление услуг по администрированию Накопительного фонда и услуг негосударственным пенсионным фондам;

суммы от финансовых санкций и пени за нарушение установленного порядка начисления, исчисления и уплаты страховых взносов и использования средств ПФУ.

Но основной источник дохода Фонда все же единый социальный взнос (ЕСВ). В прошлом году действующий в то время министр социальной политики Андрей Рева объяснил, почему появляется дефицит Пенсионного фонда. Работодатель платит за каждого своего работника единый социальный взнос, который распределяется по нескольким фондам, почти 80% ЕСВ идет в Пенсионный фонд. Но поскольку этих средств на выплату пенсий не хватает, государство должно выделять дотации из бюджета.

Таким образом, в 2014 году дефицит Пенсионного фонда составил 19 млрд грн, в 2015 – 31,8 млрд грн, в 2016 – рекордные за эти годы 85,6 млрд грн, в 2017 – 56,1 млрд грн, в 2018 – 32,1 млрд грн.

В конце этого года дефицит ожидается в размере 30 млрд грн.

Инфографика: Слово і Діло

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