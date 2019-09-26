Нашел и оставил на память: Полицейские изъяли патроны у жителя Донетчины

У жителя Дружковки (Донецкая обл.) полицейские изъяли патроны. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Так, во время пешего патрулирования по улице Космонавтов участковые выявили мужчину, который курил сигарету в запрещенном для этого месте. «В ходе составления протокола за совершение правонарушения, предусмотренного кодексом Украины об административном правонарушении, у мужчины были обнаружены еще и патроны. Оказалось, что местный житель нашел их в окрестностях и оставил на память», – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у мужчины 27 патронов калибра 5,45 мм.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

В полиции напоминают, что в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, граждане, которые добровольно сдадут правоохранителям оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной ответственности.

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