Убивали топором и ломом: Полиция задержала двух жителей Славянска

В Славянске (Донецкая обл.) правоохранители задержали двух местных жителей, которые топором и ломом убили своего знакомого. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Славянский отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Уточняется, что преступление произошло в частном доме на окраине города. Сообщение поступило в Славянский отдела полиции около 11:00 утра. По словам заявителя, возле железнодорожного вокзала к нему подошел неизвестный и рассказал об убийстве человека.

Через несколько минут по адресу прибыли сотрудники полиции и выяснили, что указанный мужчина действительно имеет отношение к тяжкому преступлению, которое он совершил вместе со знакомым у него дома.

Убийство произошло вечером в частном доме поселка Голубовка. «Конфликт в кампании трех мужчин, которые вместе употребляли алкоголь, перерос в неравную драку – владелец жилья и его приятель набросились на гостя. Как было установлено позже, 37-летнего мужчину убивали с помощью топора и лома», – говорится в сообщении.

От множественных ранений головы и туловища мужчина погиб на месте.

Сейчас оба правонарушители задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Следственным отделом проводится расследование по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, либо на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

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