За 8 месяцев в Покровске и районе произошло 181 ДТП (Фото)

За 8 месяцев в Покровске и Покровском районе (Донецкая обл.) произошло 181 ДТП. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«40 из них – с пострадавшими, в результате которых 4 человека погибли, 65 – травмированы. Самые распространенные причины аварий – превышение скоростного режима и несоблюдение Правил дорожного движения. Чаще всего люди травмируются в результате столкновения транспортных средств», – отметили в полиции.

Так, в сентябре водитель автомобиля ВАЗ 2106, совершая обгон другого транспортного средства, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Фольксваген». В результате столкновения водитель «жигулей» получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Под колесами транспортных средств оказываются и пешеходы.

Так, в конце августа, водитель «KIA RIO» совершил наезд на пешеходов, которые внезапно вышли на проезжую часть.

А в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге «Знаменка – Луганск – Изварино» возле с. Лысовка, погиб 56-летний мужчина, который шел по дороге.

«Полицейские призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения! Всегда следует помнить, что безопасность на дороге – это дело каждого и даже незначительное, казалось бы, нарушение может стать причиной непоправимой трагедии», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Покровского отдела полиции

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