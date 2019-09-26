У КПВВ «Станица Луганская» укладывают древесину на пешеходную часть временного моста (Фото)

Сегодня, 26 сентября, вблизи контрольного въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжаются работы по сбору металлических опор временного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, работы у излома моста через реку Северский Донец выполняли представители ООО «Укртрансмост», три пиротехнические группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и работники райавтодора. «После обследования территории пиротехниками, работники "Укртрансмоста" продолжили работы под разрушенной частью моста. Они собирали металлическую опору временного моста и укладывали древесину на пешеходную часть моста», – говорится в сообщении.

Кроме того, пиротехническое подразделение продолжило очищать местность у дороги от взрывоопасных предметов.

Также работники райавтодора красили тросовое ограждение дороги и срезали деревья и кустарник на левой обочине дороги.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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