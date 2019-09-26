В пункте пропуска на Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР»

В пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.) на днях пограничники задержали жителя Луганщины, который активно участовал в деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Установлено, что задержанный активно участвовал в антигосударственных мероприятиях на территории Луганской области. «С началом боевых действий, в 2014 году, добровольно вступил в ряды НВФ и непосредственно участвовал в вооруженном противостоянии силам АТО в составе «бригады мартака». Впоследствии боевик продолжил службу в «таможенном комитете ЛНР», где исполнял обязанности в недействующем пункте пропуска «Изварино»», – говорится в сообщении.
В рамках открытого уголовного производства, задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного Уголовный кодексом Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Создание террористической группы или террористической организации» и избрана мера пресечения.
Компетентные правоохранительные органы Украины проводят комплекс оперативно-следственных действий.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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