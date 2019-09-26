В Кабмине создают единый базовый реестр украинцев

В Кабинете министров работают над созданием единого базового реестра украинцев. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам, сообщает « Укринформ ».

«В Украине очень много реестров. Одна из вещей, которую хотим сделать – объединить реестры, потому что даже такая простая вещь, как реестр украинцев или реестр физических лиц, как угодно называйте, – разбросан по шести-семи базовым реестрам, и мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре», – сказал Дубилет.

Он добавил, что 80% информации, которую предоставляют украинцы, когда обращается в государственные органы или когда государство заставляет предоставлять сведения – это базовые вещи, которые надо иметь в одном реестре.

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