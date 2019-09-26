Ждали почти 20 лет: В Покровске установят памятник Тарасу Шевченко (Фото)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в ближайшее время установят памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

«Памятник Великому Кобзарю уже совсем скоро появится на центральной площади города. Бронзовая часть композиции уже в Покровске, а это значит, что событие, которое ждали почти 20 лет, состоится через считанные дни!», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас проводятся подготовительные работы на месте установки монумента.

Напомним, 26 августа 2018 года года в Покровске, у входа в парк «Юбилейный», установили скульптурную композицию, посвященную украинскому композитору, хоровому дирижеру, общественному деятелю, педагогу, создателю хоров и знаменитой мелодии «Щедрик» Николаю Леонтовичу. Однако скульптура не простояла и месяца, ее повредили вандалы: отломали с руки постамента дирижерскую палочку.

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