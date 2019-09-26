До и после ремонта: Как выглядит трасса «Запорожье – Мариуполь» (Фото)

В Донецкой области на трассе «Запорожье – Мариуполь» закончены работы по укладке асфальта. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик на своей странице в Facebook.

«В Донецкой области асфальт уложен весь. Это означает, что асфальт на этой трассе везде новый. В Запорожской осталось 4 километра верхнего слоя (ЩМА). Итого 130 км за чуть больше, чем два месяца», – написал он.

По словам Голика, если не подведет погода, то, как и планировалось, к 1 октября все работы по асфальту на этой трассе будут закончены.

Для наглядности он опубликовал фото того, какой трасса была до июля этого года (ее не отремонтированные участки) и какая она сейчас:

Ранее Юрий Голик сообщил, что дорожные работы по укладке асфальта на трассе «Запорожье – Мариуполь» закончатся к 1 октября. Еще две недели останется на разметку, установку знаков и приведение в порядок обочин.

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