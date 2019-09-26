Суд вынес приговор виновнику ДТП на Донетчине, в котором погибли два пешехода

Суд назначил жителю Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) 6,5 лет лишения свободы за дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли два пешехода. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, авария произошла 14 декабря 2018 года, примерно в 19:00. «25-летний житель Покровска, будучи лицом, лишенным в феврале того же года права управления транспортными средствами сроком на 1 год, управляя автомобилем "ВАЗ-21091", принадлежащий другому человеку, двигаясь по проезжей части с превышением разрешенной скорости – около 120 км/ч, проявляя преступную самонадеянность, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по пешеходному переходу, обозначенному соответствующей дорожной разметкой и дорожными знаками», – говорится в сообщении.

От полученных тяжких телесных повреждений мужчины в возрасте 22 и 27 лет погибли на месте происшествия, а водитель с места аварии скрылся.

Проведенными розыскными мероприятиями полицейские установили личность водителя и местонахождение транспортного средства, после чего подозреваемый был отправлен в следственный изолятор.

«Красноармейский горрайонный суд поставил точку в расследовании обстоятельств ДТП, унесшего две человеческих жизни: водитель, находившийся за рулем автомобиля, признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины», – рассказали в прокуратуре.

Наказание – 6,5 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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