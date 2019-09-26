Протест против родителей: На Луганщине подросток хотел прыгнуть с балкона

Сегодня, 26 сентября, в Рубежном (Луганская обл.) полицейские уговорили 12-летнего мальчика не прыгать с балкона. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Сегодня на линию "102" позвонила женщина и сообщила о том, что в г. Рубежное на карнизе второго этажа многоэтажного дома стоит мальчик, плачет, а женщина уговаривает его не прыгать с балкона. Немедленно на место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции Рубежанского отдела полиции и руководство ГУНП», – написала она.

По словам Погукай, войдя в квартиру, полицейские обратились к мальчику и уговорили его не совершать того, что он задумал (не прыгать с балкона). Ребенок слез с карниза и вернулся в квартиру. «Мальчик рассказал полицейским, что хотел прыгнуть с балкона для того, чтобы именно такими действиями выразить свой протест родителям, давая им понять, что он не согласен с методами его воспитания», – рассказала пресс-секретарь.

С мальчиком и его родителями работают сотрудники ювенальной превенции и психологи.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

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