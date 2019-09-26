Новая программа сотрудничества Украины с МВФ: Стали известны причины, из-за которых не договорились

В переговорах Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто. Об со ссылкой на источник, знакомый с позицией кредитора, сообщает «Экономическая правда».

Как известно, Украина договаривается о трехлетней программе сотрудничества EFF (программа расширенного финансирования) стоимостью 5-6 миллиардов долларов.

По словам источника, причин, почему не удалось достичь окончательных договоренностей, несколько.

Первая – угроза независимости Национальному банку и давление на руководство НБУ, а именно на главу НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову.

Основанием для этой угрозы является возможное появление Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства Национального банка и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах. Возглавить ее может народный депутат Александр Дубинский.

Вторая причина – перспективы развития ситуации с Приватбанком. Кредитор держит в фокусе скандал, возникший после публикации интервью премьер-министра Алексея Гончарука Financial Times. FT написала о том, что, по словам Гончарука, Киев хочет достичь компромисса с Игорем Коломойским о национализации Приватбанка. Позже Гончарук опроверг это заявление. «Было бы хорошо, если бы это опроверг не только премьер, но и президент», – сказал собеседник издания.

Третья причина – отношение правительства по ожидаемой с 1 мая 2020 года либерализации цены на газ. В 2017-2018 годах правительство Владимира Гройсмана, вопреки договоренностям с кредитором, продолжало регулирование цены на голубое топливо. Со стороны правительства Гончарука пока таких попыток нет, но грубое нарушение договоренностей с украинской стороны в прошлом повысило градус недоверия в нынешних переговорах с кредитором о будущем сотрудничестве.

Четвертая причина – неопределенность с бюджетом на 2020 год. Как сообщил собеседник издания, «проект бюджета-2020 не нравится многим, но МВФ в этом перечне нет». Впрочем, в фонде понимают, что к моменту принятия во втором чтении проект сметы изменится и хотят видеть как именно.

Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходную программу для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов сегодня, 26 сентября, за время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом. Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом Министров 29-го сентября 2019 года.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!