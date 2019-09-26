Более 200 тысяч детей получили «пакет малыша» в 2019 году

С начала года в Украине более 200 тыс. детей получили «пакет малыша». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины в ответ на информационный запрос «112.ua».

Так, с начала действия реализации постановления Кабмина от 20 июня 2018 года № 512 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по предоставлению при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша"» 297 тыс. 776 детей его получили, в том числе 201 тыс. 949 детей обеспечено беби-боксом в текущем году.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка.

Если в день выписки в роддоме отсутствует «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую помощь.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области за более чем год функционирования программы «беби-боксов» по состоянию на сентябрь 2019 года ни одна роженица так и не получила «пакет малыша».

Напомним, что председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подтвердил, что Донецкая область – единственная из всех регионов Украины, где не выдавали «беби-боксы». Теперь в качестве эксперимента в данном регионе вместо «пакетов малыша» предусмотрены денежные компенсации для рожениц.

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