Как зарегистрировать ребенка на неподконтрольном Донбассе: История переселенца

В Украине все больше переселенцев знают о возможности регистрации («прописки») ребенка на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса при оформлении ID-паспорта в возрасте 14 лет и ждут оформления документов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

Так, в организации рассказали историю переселенца Константина, который проживает с семьей в Ужгороде (Закарпатская обл.).

В 2018 году 14-летний сын Константина должен был получить паспорт в виде ID-карты. При оформлении возникла проблема – в местном управлении Государственной миграционной службы (ГМС) заявили, что в выписке о регистрации будет указано «без места регистрации». Константин удивился, почему так, если ребенок имеет право собственности на жилье на неподконтрольной территорий?

Константин – руководитель общественной организации «Закарпатье-Донбасс». Вместе с советницей по вопросам ВПЛ в Закарпатской области Анжелой Бабкиной он организовал круглый стол для обсуждения проблемы регистрации с другими переселенцами.

Кроме того, он отправил запросы в местное и главное управление ГМС с просьбой объяснить, что делать в случае получения паспорта сыном. «Я имел все необходимые документы, в частности, домовую книгу, где прописан ребенок, договор о покупке дома в доказательство того, что этот дом принадлежит нам. Поэтому через неделю мне сообщили, что я могу прийти и поставить регистрацию в местном управлении Миграционной службы», – рассказал Константин.

«Константину известно, что еще один переселенец в Ужгороде смог зарегистрировать своего ребенка в квартире, находящейся на неподконтрольной территорий. Все больше переселенцев знают о возможности решения этой проблемы и ждут оформления документов», – подытожили в организации.

Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую.

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