«Экс-глава ДНР» возглавил в РФ администрацию столицы Калмыкии

Депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии сегодня, 26 сентября, избрали новым главой администрации Дмитрия Трапезникова, сообщили в городском парламенте российскому «Интерфаксу».

«По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков», – сказал собеседник агентства.

Издание сообщает, что Трапезников в 1982 году из Краснодарского края вместе с семьей переехал в Украину – город Донецк. С 2010 по 2012 год он работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка. После российской агрессии на части территории Донбасса был «заместителем председателя совета министров ДНР».

После ликвидации 31 августа 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко Дмитрий Трапезников стал «исполняющим обязанности главы ДНР», однако в РФ заявили, что Дмитрий Трапезников занимает должность «и.о. главы ДНР» незаконно – такое мнение высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. И уже 7 сентября его сменил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин, который после «выборов в ДНР» стал «главой ДНР».

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