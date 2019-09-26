В Днепропетровской области открыли общежитие для переселенцев

На Днепропетровщине в Томаковской объединенной территориальной громаде (ОТГ) открыли социальное общежитие для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и семей, которые находятся в трудных условиях, а также Центр социальной реабилитации, передает «Укринформ».

Социальный проект громаде помогал реализовать проект GIZ, а при поиске доноров плодотворно сотрудничали с Днепропетровским центром развития местного самоуправления (ЦРМС) Программы «U-LEAD с Европой».

«Эти два объекта являются уникальными не только для нашей области, но и для Украины, потому что это пример комплексной услуги, которую громада функционально будет оказывать не только своим жителям, но и другим громадам на основе межмуниципальных отношений. Томаковская ОТГ стала ярким примером усиления функциональной способности ОТГ», – сказала во время открытия директор Днепропетровского ЦРМС Елена Тертышная.

Еще в 2016 году был написан проект восстановления заброшенного здания центральной районной больницы, который поддержало немецкое общество международного сотрудничества GIZ. Реконструкцию двух корпусов больницы начали в мае 2018 года.

Как пояснила автор проекта Тамара Щербяк, в центре предусмотрено 5 служб – управления соцзащиты, исполнительный комитет громады, центр для семьи и молодежи, милиция, больница. Одновременно в центре могут проживать около 30 человек. В случае необходимости, нуждающимся предусмотрена и материальная помощь.

В Томаковской ОТГ отметили, что проблемой людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства занимались мало, поэтому в обществе решили подойти к этой проблеме комплексно.

Следует отметить, что программа «U-LEAD с Европой» финансируется совместно Европейским Союзом и государствами-членами – Данией, Эстонией, Германией, Польшей и Швецией и поддерживает реформу децентрализации и ее секторальные направления.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!