Российские дивизии возле границы: Украина призвала ОБСЕ отреагировать

Международное сообщество должно отреагировать на формирование Россией у границы с Украиной трех военных соединений дивизионного уровня, что может свидетельствовать о подготовке к наступательным операциям против Украины. Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ в Вене, сообщает « Укринформ ».

«Целенаправленное и открытое движение российских бронетанковых групп в направлении украинской границы очевидным признаком психологического давления на руководство Украины, чтобы заставить Украину пойти на пораженческие соглашения. Российские гибридные оккупационные войска в Донбассе имеют достаточно военной техники для эскалации военных действий. В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, для сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора», – заявил он.

Во время заседания украинский дипломат, в частности, привел информацию, опубликованную авторитетным международным журналом Jane`s Defense Weekly, согласно которой строительство нового постоянного пункта дислокации 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ возле Ростова-на-Дону на юге России должно быть завершено уже до конца 2019 года. «Эта дивизия является одним из трех воинских соединений дивизионного уровня, созданных с января 2016 года возле восточных границ Украины. Согласно сообщениям, после завершения формирования до конца года 150-я дивизия будет состоять из двух бронетанковых и двух мотострелковых полков, когда полностью будет создана до конца года», – подчеркнул Лоссовский.

Он добавил, что формирование этой дивизии, а также 3-й и 144-й гвардейских мотострелковых дивизий на север в Воронежской и Брянской областях, продолжалось три года. «Да, 150-я дивизия была создана путем присоединения 33-й мотострелковой бригады из Майкопа и 205-й мотострелковой бригады из Буденновска к временным базам севернее и западнее г. Ростов-на-Дону. Эти базы ранее были заняты войсками, привлеченным к военным операциям на востоке Украины с лета 2014 года», – сообщил украинский дипломат.

Согласно спутниковым снимкам, строительство постоянного пункта дислокации вблизи города Новочеркасск началось в середине 2016 года. На снимках от июня 2019 года зафиксировано уже около 20 казарменных помещений, три больших парка транспортных средств, где размещены сотни транспортных средств, а также 17 крупных ангаров для транспортных средств на различных этапах строительства. «После завершения формирования 150-я мотострелковая дивизия будет иметь шесть танковых батальонов и шесть мотострелковых батальонов, поддерживаемых подразделениями артиллерии, разведки, логистики и связи, и будет готова к интервенции на Донбасс», – сказал заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

Он привел оценки международных аналитиков, согласно которым, такое развитие событий может свидетельствовать о том, что «российские войска готовятся к наступательной операции». «В то же время, происходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии столкновения на Донбассе. Украинская сторона надеется на деэскалацию и "зеркальный отвод". Однако мы видим противоположные сигналы российской стороны, когда российские войска подтягивают свои бронетанковые группы ближе к границе», – заявил украинский дипломат, призвав международное сообщество к реакции.

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