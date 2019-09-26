Перепись населения в Украине обойдется в 5 миллиардов, – Дубилет

Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 млрд грн. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина относительно антикоррупционных мероприятий, сообщает «Укринформ».

«Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения», – сказал Дубилет.

Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых «спрятаны» базовые данные о гражданах.

Ранее сообщалось, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кабинет министров Украины до конца 2019 года попытается провести частичную перепись населения.

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