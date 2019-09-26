«Мир равных»: Полицейские Донетчины присоединились к флешмобу (Видео)

В Донецкой области полицейские-выпускники проекта «Ласточка», овладевшие языком жестов, первыми присоединились к акции «Мир равных», которая инициирована руководительницей ОО «Фонд Доверие» и проекта по изучению жестового языка «Ласточка» Анжелой Тимченко. Участие в мероприятии принимают носители языка жестов, переводчики и другие, сообщает пресс-служба покровского райотдела полиции.

«Полиция всегда рядом», – обратились правоохранители к глухим людям с помощью жестов. Акция приурочена к Международному дню жестовых языков и Международного дня глухих, которые отмечаются 23 и 29 сентября.

Правоохранители записали видеообращение к людям с нарушениями слуха: «Давайте понимать друг другу. Общество открыто для глухих людей».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!