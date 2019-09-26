«Дети фантастические»: Жадан рассказал о поездке в школы Марьинского района

Украинский писатель Сергей Жадан организовал поездку в прифронтовой Марьинский район (Донецкая обл.) для встреч со школьниками. Об этом сам писатель написал в Facebook.

В частности, Жадан, вместе с которым приехали детский писатель Александр Дерманский и немецкий писатель Михаэль Целлер встретились с детьми Максимильяновки, Марьинки и Георгиевки.

«Привезли в Максимильяновку Марьинского района мягкие кресла и книги. Почитали детям стихи: Саша Дерманский – младшим, мы с немецким писателем Михаэлем Целлером – тем, кто немного старше. Дети фантастические, Донбасс солнечный, школа реформируется. Все будет Украина», – пишет Жадан.

Он также сообщал, что уже 5-7 октября ученики и ученицы Золотовский и Попаснянской школ искусств (Донецкая область) едут в Харьков для участия в Биеннале молодого искусства. «Дети Максимильяновки загорелись идеей съездить также в Харьков», – сообщил Жадан.

Кроме того, он рассказал, что футбольная команда Марьинской школы – чемпионы района.

«У директора в кабинете стоит кубок, о своих футболистах она говорит с нескрываемой гордостью. Правда, на большое поле играть их не выпускает – боится "прилетов". Поэтому играют в зале. Окна в спортзале выходят на Донецк, так наполовину заложены мешками с песком. Помимо этого, война совсем не ощущается. Особенно в школьных классах. Новые парты ( "Новая украинская школа"!), Свежий ремонт. В Максимильяновке – крутой молодежный центр, недавно открыли. В Георгиевке – переданные нами ранее коврики, первоклассники с них просто не слезают. В Марьинке дети рассказывают, как были на экскурсии в УКУ. Учебный год продолжается, дети растут, страна меняется. Главное – не отчаиваться и не останавливаться», – считает писатель.

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