На Донетчине кинолог с собакой обнаружили схрон с боеприпасами

Вблизи села Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) кинолог со служебной собакой обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«Во время профилактических мероприятий вблизи поселка Лебединское Донецкой области сводный отряд Национальной гвардии Украины вместе с командиром кинологического взвода воинской части 3029 и его служебной собакой по кличке Багира обнаружили опасный тайник с боеприпасами, которые могли быть использованы против украинских военных», – говорится в сообщении.

Военнослужащие вызвали на место находки следственно-оперативную группу Национальной полиции Украины для документирования и изъятия найденных боеприпасов.

Фото: пресс-служба Нацгвардии Украины

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: