На Донетчине кинолог с собакой обнаружили схрон с боеприпасами

Вблизи села Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) кинолог со служебной собакой обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
«Во время профилактических мероприятий вблизи поселка Лебединское Донецкой области сводный отряд Национальной гвардии Украины вместе с командиром кинологического взвода воинской части 3029 и его служебной собакой по кличке Багира обнаружили опасный тайник с боеприпасами, которые могли быть использованы против украинских военных», – говорится в сообщении.
Военнослужащие вызвали на место находки следственно-оперативную группу Национальной полиции Украины для документирования и изъятия найденных боеприпасов.
Фото: пресс-служба Нацгвардии Украины
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- В 300 метрах от жилых домов: На Донетчине нашли тайник с боеприпасами (Фото)
- Огнемет, гранатометы, автоматы: На Донетчине обнаружили тайник с оружием (Фото)
- Недалеко от КПВВ «Гнутово» обнаружен пакет с гранатами и тротилом (Фото)
- В прифронтовой Красногоровке обнаружили схрон с боеприпасами (Фото)
- На Донетчине вблизи линии разграничения обнаружен тайник с боеприпасами (Фото)
- На Донетчине в гараже обнаружили арсенал боеприпасов (Фото)
Комментарии