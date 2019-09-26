На Луганщине задержан сотрудник погранотряда, который оказался членом НВФ «Призрак» (ФОТО)

Бывший милиционер из Луганска (Луганская обл.), который в настоящее время работал в Лисичанском пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины, был уличен сотрудниками внутренней безопасности НПУ в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием (НВФ) «Призрак», которое действовало на временно неподконтрольной украинской власти территории. Начиная с 2014 года, он «нес службу» на два фронта. Задержанному уже объявлено подозрение. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает Департамент внешней безопасности НПУ в Facebook.

Работники Луганского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили информацию об одном из сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Старший солдат Лисичанского пограничного отряда был уличен в боевых действиях против армии и правоохранительных органов Украины.

«В частности, было установлено, что 27-летний бывший сотрудник Управления Государственной службы охраны ГУМВД в Луганской области, а в настоящее время – сотрудник Лисичанского пограничного отряда ГПС Украины, еще в июня 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Призрак", которое действовало на территории так называемой "ЛНР". Несение службы на блок-постах, выявление проукраински настроенных лиц и тех, которые не поддерживают режим самопровозглашенной "ЛНР", боевые действия вблизи Дебальцево и других населенных пунктов на территории Донбасса против Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины – послужной список уличенного предателя», – говорится в сообщении.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователями Территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину задержали совместными действиями бойцов КОРД ГУНП в Луганской области, оперативников УДВБ НПУ и внутренней безопасности Донецко-Луганского отдела ГНСУ, следственных ГБР, по процессуального руководства ГПУ.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 200 тыс. 700 грн.

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