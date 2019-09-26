Трассу между Краматорском и Дружковкой ремонтируют по необычной технологии (Фото)

В Донецкой области трассу между Краматорском и Дружковкой ремонтируют по необычной технологии. Вместо того, чтобы латать выбоины, заливают битумной смесью. По словам специалистов, такое покрытие позволит защитить дорогу от воды и морозов.
Водители рады, мол, хоть капитального ремонта в этом году не дождались, ездить станет легче. «Постоянно фуры ездят, тяжики катаются, техники много. Крупные машины сильно разбивают дороги», – говорит водитель Александр Бережной.
Как сообщил прораб Евгений Шамрин, данная технология называется «Сларри Сил». Это поверхностная обработка асфальтовых покрытий. Она предназначена для продления срока службы автодорог. «Этой обработки, я думаю, будет достаточно для поддержания в течение, наверное, года 3, может быть лет пяти», – сказал он.
Напомним, ряд городов и районов в Донецкой области перевыполнили план по ремонту улиц и дорог. В то же время, в Константиновке и трех объединенных территориальных громадах (ОТГ) имеется отставание от плановых показателей.
Как сообщалось ранее, «Укравтодор» пока что не планирует отказываться от ямочного ремонта – это произойдет постепенно.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- До и после ремонта: Как выглядит трасса «Запорожье – Мариуполь» (Фото)
- Ремонт улиц и дорог: На Донетчине назвали города и районы, перевыполнившие план
- В Укравтодоре показали отремонтированные дороги Донетчины (Фото)
- Отремонтированный мост в Богородичном: Дорога к Святогорской Лавре прослужит минимум 15 лет (Видео)
- На Донетчине отремонтировали 233-метровый мост через реку Северский Донец (Фото)
- В Донецкой области ремонтируют один из самых аварийных участков дороги (Видео)
- На въезде в Краматорск латают ямы и выбоины, но водители недовольны (Видео)
- На 9 миллионов: Как в столице Донетчины обновляют тротуары (Видео)
- В Донецкой области дороги размечают светоотражающей краской
Комментарии