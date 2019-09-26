Трассу между Краматорском и Дружковкой ремонтируют по необычной технологии (Фото)

В Донецкой области трассу между Краматорском и Дружковкой ремонтируют по необычной технологии. Вместо того, чтобы латать выбоины, заливают битумной смесью. По словам специалистов, такое покрытие позволит защитить дорогу от воды и морозов.

Водители рады, мол, хоть капитального ремонта в этом году не дождались, ездить станет легче. «Постоянно фуры ездят, тяжики катаются, техники много. Крупные машины сильно разбивают дороги», – говорит водитель Александр Бережной.

Как сообщил прораб Евгений Шамрин, данная технология называется «Сларри Сил». Это поверхностная обработка асфальтовых покрытий. Она предназначена для продления срока службы автодорог. «Этой обработки, я думаю, будет достаточно для поддержания в течение, наверное, года 3, может быть лет пяти», – сказал он.

Напомним, ряд городов и районов в Донецкой области перевыполнили план по ремонту улиц и дорог. В то же время, в Константиновке и трех объединенных территориальных громадах (ОТГ) имеется отставание от плановых показателей.

Как сообщалось ранее, «Укравтодор» пока что не планирует отказываться от ямочного ремонта – это произойдет постепенно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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