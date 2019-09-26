Отопительный сезон: На Луганщине отчитались о готовности

В Луганской области объекты жилищно-коммунального хозяйство (ЖКХ) подготовлены к отопительному сезону в целом на 90,6%, что практически равно установленному плановому показателю Минрегиона. Об этом сегодня, 26 сентября, во время коллегии облгосадминистрации сообщил директор департамента ЖКХ ОГА Виталий Сурай, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, подписано 1 345 паспортов готовности и 1 237 актов готовности многоквартирных домов. Более 90% готовности также составляют объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады, больницы).

По информации пресс-службы, Сурай отметил необходимость погашения задолженности перед энергоснабжающими предприятиями для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона. Так, общий уровень оплат теплоснабжающих предприятий области за потребленный природный газ и его распределение и транспортировку в 2019 году составляет 82%. Общая задолженность за потребленный природный газ предприятий теплоснабжения области составляет 812,1 млн грн.

По данным директора департамента ЖКХ, наибольшую задолженность за потребленный природный газ имеют КП «Лисичансктеплосеть» (48%) – 385,7 млн грн, ГП «Северодонецкая ТЭЦ» (31%) – 249,1 млн грн, КСТП «Рубежноетеплокоммунэнерго» (13%) – 106,3 млн грн.

Задолженность теплоснабжающих предприятий за электроэнергию по состоянию на 1 сентября составляет 9,5 млн грн, пени по штрафам начислено 11,2 млн грн. Задолженность за электроэнергию имеет КП «Лисичансктеплосеть» – 10,1 млн грн.

Напомним, в Донецкой области готовность объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов составляет 92,2%.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и, таким образом, сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах. А Министерство юстиции Украины разработало пошаговый алгоритм действий для защиты прав потребителей ЖКУ.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: